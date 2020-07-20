參審陪審沒共識　朝野徹夜表決國民法官法

立法院今(20)日處理國民參與刑事審判法民進黨團提出參審制；時代力量提出陪審制；國民黨團及台灣民眾黨團則認為應該兩制並行6年後，再讓人民決定更適合台灣的審判制度。由於朝野協商不出共識，整部法律有113條法案，將近100條沒有共識，送進議場逐條發言、表決，預料要處理將近20小時才可能三讀。一早的朝野協商，國民黨團總召林為洲率先發難，指責上周民進黨處理人事同意權案程序不正義，時代力量、台灣民眾黨也紛紛抱怨，幾乎所有協商的時間都用來討論上禮拜的衝突，國民法官直接被拖到下午才能處理，而為了尊重小黨，民進黨團也讓步，讓在野黨的法條先進行表決。下午發言開始，林為洲直指蔡英文在競選第一任總統時，曾承諾上任就會推動陪審，現在各個在野黨至少都願意讓台灣嘗試陪審制度，民進黨卻執意通過參審、堅持不改革。民進黨團總召柯建銘則解釋，台灣民眾熟悉的是美國的陪審團制度，由陪審團決定是否有罪、若有罪再讓法官量刑，如果馬上移植到台灣，將會帶來很大的變革，他更呼籲在場每位學法律的立委「要注意你的談話在台灣有沒有辦法被落實，國民法官要很負責。」會議從下午2點30分召開，截至下午3點40分，議場仍在表決第一條(法案名稱)，時代力量、民眾黨、國民黨的版本都遭到多數的民進黨立委否決。下午5點時，時代力量提案開會時間延長到晚上7點，遭到民進黨團反對；而民進黨團也提案把開會時間延長到晚上12點整，即便在野的三黨都反對，仍不敵民進黨人數優，今日將徹夜表決。