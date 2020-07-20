藍質疑蘇震清藉國營事業私赴印尼謀利　外交部：非事實

國民黨今（20）日舉行記者會，出示一份台灣駐印尼代表處2017年回報外交部的密件，質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外，藉機謀取個別私利，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清可能涉入。

針對國民黨指控，蘇震清上午錄製影片表示，2016年總統蔡英文就職前，有位印尼民間友人「阿撒」拜會立法院，拜會過程中，「阿撒」表示印尼當局希望台灣能組考察團到印尼實地了解；由於政府推動新南向政策，為促進雙邊經濟貿易，促成了2016年8月的參訪行程。

外交部對此表示，經清查，蘇嘉全及蘇震清在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關指控與事實不符。外交部表示，經清查，前任立法院院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，在2016年9月以私人身分低調訪問印尼。由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，蘇前院長辦公室當時向駐印尼代表處表示，無須接送機或參與相關活動及提供協助，因此駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，但考量行政中立原則，因此並未參與訪團接待或提供其他協助。另經外交部清查，蘇嘉全及蘇震清在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。有關蘇震清2016年與我相關國營企業赴訪印尼活動情形，將由主政單位經濟部對外說明。蘇嘉全與蘇震清下午均表示 2017年未訪問印尼，對於國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人指控，兩人均指出，將對未經查證指控提告。