酸李眉蓁是韓國瑜0.5！林俊憲轟「沒格局」：神仙也難救

高雄市長補選將在 8 月 15 日舉行，國民黨市長候選人李眉蓁近期卻風波不斷，除了改編競選歌曲〈高雄Mojito〉引起侵權和資安疑慮外，就連碩士論文也被質疑抄襲，對此，民進黨立委林俊憲就表示「沒有市長候選人的格局，神仙也難救」，諷刺李眉蓁今（ 20 ）日宣布新北市長侯友宜將助陣輔選的消息，更酸她是「韓國瑜0.5」。

李眉蓁今天表示侯友宜將於 8 月下高雄輔選，但前高雄市長韓國瑜的時間則未定。對此，林俊憲就開炮「距離高雄市長補選不到一個月，李眉蓁終於意識到大家不認為她有認真在參選，想要搬大老來救援，甚至連剛被高雄市民趕下台的韓國瑜都要邀，已經到了病急亂投醫的程度」。

不僅如此，他還指出李眉蓁的擔心不是沒道理「光是這一個月來，她就犯了多少失誤、失言？大家說她是『韓國瑜 2.0 』，可是她沒有韓國瑜的口才、煽動能力，韓國瑜犯的錯卻全犯了一遍。我怎麼看都覺得她更像『 韓國瑜0.5 』，韓國瑜的能力全沒有，缺點卻是樣樣俱備」。

▲林俊憲酸李眉蓁是「韓國瑜0.5」。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

最後林俊憲也強調市長選舉不是中央選舉，提醒李眉蓁「市民想看到的不是遠在天邊的大老雲集，而是妳對這塊土地到底能付出什麼」，更表示「不要說大老了，我看神仙也難救」。不過針對這項質疑，李眉蓁則回應，自己已經說會去參加政見發表會，所以 8 月 1 日一定會推出政策白皮書，請大家拭目以待。（編輯：楊智傑）