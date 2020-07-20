黨員大會開不成民眾黨恐滅黨？柯文哲坦承：有危機

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（20日）晚間與民眾黨立法院黨團五名立委，及秘書長謝立功等人，一同前往攝影棚拍攝宣傳短片。原因在於即將在8月2日於桃園舉辦的台灣民眾黨黨員大會，現階段報名人數及委託書數目仍舊不足，得靠著拍宣傳短片動員。而柯文哲在接受媒體訪問時，被問到是否有感覺到民眾黨會面臨滅黨危機？柯文哲也不否認表示「如果沒有危機的話，就不會延長黨員大會的報名時間了」。為了緊接著而來的台灣民眾黨的黨員大會，從七月初起，民眾黨方面就開始透過email、手機、電話，甚至是寄實體信件等方式，強力聯絡全黨一萬兩千名黨員。而民眾黨秘書長謝立功今天也表示，現階段只有3000名黨員報名，募集到1600份左右的委託書，距離達標的安全數字仍有一小段距離，謝立功也向民眾黨員們喊話，黨員大會報名將會延長到下週一27日，能參與的盡量參與，無法參加的也透過郵寄委託書的方式。而現場記者也詢問柯文哲，是否會因為黨員大會可能開不成，而感受到台灣民眾黨有滅黨的危機？對此柯文哲也只能無奈苦笑表示「如果沒有（危機）的話，也不會延長黨員大會的報名時間了。」柯文哲強調，現階段黨內已經動員人力，透過email、簡訊、電話，還有實體信件去找人，「電話一通沒找到，如果是沒人接我們會多打幾通，想辦法去把人找出來」。而媒體也追問，是否是因為政黨法的規範門檻太高，才導致現在的困境？柯文哲則表示「其實應該是一開始要處理，一萬兩千人要聚集不容易，太困難。」而針對失聯黨員的部分，傳出民眾黨直到決定要舉辦黨員大會時才開始清查，外界也質疑是否是技術性要降低黨員數字？對此柯文哲不置可否，表示很多事情一開始就要做，並強調「新興政黨就是萬事起頭難」。