不滿國民黨「烏龍指控」蘇嘉全委律師明北檢按鈴提告

國民黨今（20）日上午召開記者會指控前立法院長蘇嘉全與他的姪子、民進黨立委蘇震清曾私訪印尼，過程中疑似涉及國營企業利益，質疑兩人營私。對此，蘇嘉全、蘇震清兩人分別通過聲明、親自面對媒體說明原委；蘇嘉全晚間也表示明日10點將委由律師在北檢向國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人提告。蘇嘉全晚間於在臉書發文表示，上午辦公室已發出聲明，澄清國民黨的不實指控，「然而遺憾的是，國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人仍執迷不悟，繼續拿假資料企圖轉移焦點，我已委託律師於明天上午10:30前往台北地檢署按鈴控告，讓司法釐清真相，還我清白。」蘇嘉全再次強調，2017年他並未前往印尼，而2016、2019年兩次出訪印尼，主要目的也是與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。蘇嘉全也酸說，國民黨的「三寶」拿著一篇破綻百出的「幻想文」，不僅未善盡查證義務，還無中生有編撰故事，汙衊他圖謀私利，企圖抹煞國會外交4年來奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感。遭駁斥後，還大言不慚一錯再錯，只是讓國人再次看清不知長進的國民黨，為打擊異己不問是非、不擇手段的醜陋面孔。蘇嘉全也特別提到今天主持記者會的王育敏，過去曾擔任過立法委員，羅智強擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，應該感到羞愧與汗顏。