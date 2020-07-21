蘇嘉全怒告「三寶」編故事！國民黨拿媒體報導當證據

▲總統蔡英文(右)、前立法院長蘇嘉全(中)、桃園市長鄭文燦(左)。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

國民黨昨天公布外交部密件，指控民進黨立委蘇震清和總統府祕書長蘇嘉全曾私下率國營事業高層赴印尼會晤當地政要涉嫌「圖個人私利」，蘇嘉全譴責爆料的國民黨文傳會主委王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧為「三寶」，今天(21)委任律師向地檢署提告，怒指編造故事；不過國民黨今天表示，自由時報已經報導「公文為真，日期誤繕」，歡迎蘇嘉全提告，若外交部迫於高層壓力不敢交出電報，未來法院可以幫忙。蘇嘉全怒轟國民黨的爆料，指出這是一篇破綻百出的幻想文，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有、編撰故事，汙衊他圖謀私利，企圖抹煞國會外交四年來所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感；不過國民黨今天表示，自由時報已經發出報導，證明蘇嘉全叔侄案件「電報為真、日期誤繕」，當初外館只是誤把「2016年」打印為「民國106年」，但內容都是真實。目前傳出這份電報的緣起是時任經濟部次長的王美花為推動新南向，於2016年12月15日至17日率大隊人馬訪問印尼考察產業概況，並與台商座談，並與印尼政經人士與經貿團體領袖會面，說明我方新南向政策，顯現全案在外交部、外館、經濟部、民間，都有許多公務人員與台商知情。羅智強表示，他只能說，感謝蘇嘉全告他，因為蔡英文政府列入許多「機密」，嚴禁對外公開，最後都變成遮羞布，如果外交部畏懼高層的壓力，不敢證實並交出電報，法院應該可以要求行政機關交出電報，調查真偽。