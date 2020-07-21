捍衛自己力拚新南向　蘇震清：出國一定要跟外交部講嗎？

傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧找到一份2017年外交部密件，上面寫道「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。並連兩日針對此事開記者會。

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國民黨近日強打總統府秘書長蘇嘉全，昨(20)日及今(21)日都針對他跟姪子、立委蘇震清，在2017年曾帶著中油、台糖、台鹽、唐榮等國營事業到印尼參訪，並從中牟利。從爆料至今，蘇震清多次出面，今早也在立法院受訪，他表示國民黨指他在2017年8月間去印尼，他回去調了自己出入境紀錄，並沒有這回事。受訪時蘇震清情緒激動，手部在空中不斷比劃，感覺就跟國民黨的人在他面前，而他正在和他們理論。國民黨文對於國民黨的指控，蘇震清上午在立法院受訪，他表示已經請律師到法院遞狀，國民黨有任何不實指控，他都要告加重誹謗罪。整起事件最弔詭的地方，是密件中指出蘇震清在2017年8月訪印尼，但根據外交部的出入境紀錄，蘇嘉全、蘇震清在該年都沒有去印尼。蘇震清表示，在蔡英文2016年就職、推出新南向政策後，他確實有去當年8月去過印尼，同行的還有其他立委共五人，目的是推動新南向政策、推動國會外交，也和印尼副總統碰面，當時為了降低政治色彩，並沒有太多排場，但印尼館處還是有接送機。記者問蘇，有沒有可能是民進黨自家人把資料給國民黨，想要內鬥蘇家人？蘇震清否認這個可能我在立院從2008年、民進黨只有27席，現在已經第四屆，我在立院的表現大家有目共睹，最可惡是國民黨惡質文化、只會造謠抹黑，外交部都說我沒去印尼，你還說我私訪。在受訪的過程中，蘇震清十分氣憤，一講就是19分鐘，除了語氣激動外，手也不斷在空中比劃，看上去就像王育敏、游淑慧、羅智強在他眼前，他正在跟他們理論。