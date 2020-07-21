中籤率2成！國防部大直非營利幼兒園8月3日開學

▲國防部大直非營利幼兒園教室。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.21）

▲國防部大直非營利幼兒園附設健身空間，器材可承重100公斤。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.21）

▲國防部大直非營利幼兒園將三軍娃娃、船艦、飛機等全民國防教育元素融入設計規劃。（圖／記者呂烱昌攝.2020.07.21）

在台北大直國防部博愛營區旁新設的「國防部大直非營利幼兒園」，目前已改建完成並通過驗收，將於8月3日開學。據了解，參加抽籤的學生高達1000多人，招生212人，中籤率約2成。國防部今日舉行「國防部大直非營利幼兒園」開辦說明記者會，政戰局政戰綜合處處長龔瓊玉上校表示，為達軍人安家，眷屬安心目標，照顧弱勢及嘉惠周邊居民，結合「托育公共化、完善幼兒照顧環境」政策，前依幼兒教育及照顧法，選定中山區「實踐營區」，與北市府合作共辦「非營利幼兒園」，招生212員，班別計2歲專班2班，3至5歲混齡班6班，訂於8月3日(星期一)開學，以落實政府照顧德意。龔瓊玉指出，本案設置為政府部門合作共辦首例，109年度計招收法定需協助幼兒、國軍眷童、周邊里民及一般市民，經臺北市教育局辦理公告甄選，已委託財團法人實踐大學經營，後續管理及幼教師資招募，由北市府教育局監督執行。經營法人教育依幼教法規，教授各領域幼兒課程，並提供課後延托及寒暑假上課等服務，滿足國軍人員托育需求；收托費用平價，可大幅減輕負擔。幼兒園整修工程費用計新臺幣6,970萬餘元，分由國防部與北市府支應，於108年4月17日開工，於109年5月14日竣工驗收。內部空間規劃共2層樓，計有教室8間、辦公室、健康中心、廚房、親子閱讀區、多功能活動空間等，與台北市政府教育局研討，將三軍娃娃、船艦、飛機等全民國防教育元素融入設計規劃，建築外觀則以書籍、書牆等意象概念，室內設計以「藍天、白雲、綠地、海底世界」等特色主題，啟發幼兒探索，並以安全、健康、舒適相關設備(施)，營造「快樂學習，健康成長」教育環境。國防部強調，「國防部大直非營利幼兒園」為重大官兵福利政策，藉由幼兒園設置，透過實質的托兒照護及優惠的價格，進而落實人才招募，讓官兵專心於工作崗位，使眷屬放心子弟在營服役，對於穩定國防發展及國軍士氣，助益甚鉅；因應幼教法修訂，後續朝「自辦委託公益法人」經營，以有感的方式照顧軍人家庭生活，建構有溫暖、有向心、有士氣、有戰力的精銳勁旅，同時兼顧弱勢照顧，有效活化土地。國防部指出，大直非營利幼兒園報名抽籤超過1000人，錄取212人，其中35%名額保留給設籍大直周邊里民幼兒。