誤會大了！飛碟聽眾爆何志偉美國籍　網笑：該去眼科檢查

▲陳揮文主持廣播節目。（圖／翻攝自 Youtube）

選舉公報密密麻麻，導致許多人看錯資訊。名嘴陳揮文昨( 20 )日主持廣播節目「飛碟晚餐陳揮文時間」時，卻有一名聽眾因看錯，誤以為何志偉具有美國國籍，此事更讓網友大笑表示「需要看眼科了吧」。陳揮文主持廣播節目時，有聽眾 Call in 表示民進黨立委何志偉有美國籍，並堅持是在中選會的單子看到，但陳揮文卻提出疑問，雙重國籍無法當公職吧，而且講這種話要有證據，請問有拍照嗎？而這名聽眾指出，「我沒有拍照，但我真的在單子上看到有美國國籍，我老婆的選區也在那」，最後陳揮文說，這樣不太好、不太可能。許多網友也紛紛回應「看清楚好嗎」、「揮文表示別釣我」、「這是智商問題了吧」、「給我去看眼科」、「應該是有幻覺」、「讓我看看 」、「笑死原來還有人會聽揮文」、「拜託選舉公報中選會都有放網路」。而綜合媒體報導，何志偉在 2019 年曾拿出放棄美國國籍的證明文件，進而表示他的參選意願。這件事也傳到網路論壇引起網友討論，其中有眼尖網友找出中選會選舉公報，發現何志偉出生地是「美國」，並非「美國籍」，還反批「該看眼科了」。事實上，加入美國國籍的其中一種方法，是出生於美國境內，就可以獲得美國國籍。因此何志偉雖出生於美國，但因從政放棄國籍，所以並不影響公職。（編輯：許智超）