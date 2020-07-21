綠能遭紅色滲透？立委要求太陽能系統禁用華為零組件

民進黨立委蔡易餘今（21）天在臉書發文表示，逆變器是太陽能發電系統中重要的零組件；其中華為長期以價格優勢攻佔全球市場，且具有遠端遙控技術，在全球因反滲透、紛紛禁用華為產品時，經濟部能源局、標檢局卻對此視而不見。若台灣以2025年綠能20％的目標，未來恐怕將有許多發電量被掌握在中國手中。蔡易餘今天在臉書發文表示，「逆變器」是太陽能發電系統中，重要的關鍵零組件，而中國逆變器的最大製造商華為，長期以價格優勢攻佔全球市場，並宣稱他們的「太陽能逆變器」有遠端控制的技術，即便遠在中國，都能夠對太陽能面板進行遙控，開啟或關閉太陽能板的發電及儲蓄電力的功能。蔡易餘強調，若現在不開始禁用中國逆變器，依照蔡政府2025年綠能佔發電總量2成的目標，未來全台恐怕將會有不少發電量掌握在中國手中；若遠端控制系統就可以掌握台灣太陽能系統開關，中國倘若在用電尖峰時或是台海局勢緊張時任意關閉系統，就會造成明顯而立即的國安危機，經濟部能源局、標檢局不可再視而不見，雖然國際標準並未對太陽能逆變器進行規範，但封殺華為，已經變成一個國際共識，為何在這樣的國際趨勢下，能源局、標檢局卻還沒有任何動作？應立即限制公共建設禁用華為等中國產品。陳柏惟則表示，華為不僅是中國公司，更有解放軍色彩。封殺中國產品不是因為討厭中國，而是中國的擴張主義底下不得不的做法，因為中國政府就是利用不公平的貿易補貼，創造低價將華為的產品賣到世界各國，這也是為什麼歐美各國會禁止華為產品參與公共建設的原因。能源局與標檢局則反應，華為產品的確是有風險，因此在5G產業中，我國已全面禁止使用華為相關的產品，但是太陽能逆變器上，還未完整規範，目前是依照國際標準進行規範，待日後研究後，會定訂出相關的法規以避免問題產生。蔡易餘與陳柏惟呼籲，台灣早在2014年就禁止華為等中企參與台灣網路建設。但在太陽能光電日漸發展重要的今天，法令卻沒有完全禁中國廠商的產品，進入台灣電力基本系統的建制之中，要求經濟部、標檢局、能源局，共同研議全面禁止台灣使用具有遠端控制功能的中國製逆變器，改用台灣製或是其他國家所製造的產品，避免台灣發電基礎設施成為國安破口，危及台灣的國家安全。