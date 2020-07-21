私訪印尼？藍營拿媒體報導當證據　蘇嘉全臉書再嗆聲

國民黨昨（20）日召開記者會，拿出外交部電報爆料，總統府秘書長蘇嘉全在擔任立法院長期間，曾多次私訪印尼，蘇嘉全的姪子、民進黨立委蘇震清也參與其中，質疑兩人圖謀私利；不過，國民黨提出的資料與兩人的出入境紀錄不符，對此國民黨則拿媒體報導當證據，強調「日期誤繕，電報為真」，蘇嘉全今（21）日也再度於臉書發文回嗆！蘇嘉全今天在臉書發文表示，昨天國民黨王育敏、羅智強、游淑慧3位黨務主管，憑著一篇日期與內容完全錯誤的「幻想文」無中生有、編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙衊他圖謀私利，企圖抹煞過去國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感。此外，國民黨聲稱，昨日記者會中提出的資料，只是「日期誤繕，電報為真」。對此，蘇嘉全辦公室嚴正聲明「假的真不了」，國民黨所提出的資料不僅年份錯假，內容更是惡意捏造，蘇嘉全昨日已兩度透過聲明，清楚交代2016年、2019年出訪印尼紀錄，毫無隱瞞。其中，2016年是為大選後的謝票行程，2019年則是為2020大選成立後援會行程，兩次行程都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，絕不容國民黨指鹿為馬！面對王育敏、羅智強、游淑慧3人的惡意抹黑、屢勸不聽，只能透過司法，讓事實呈現，讓該負責的人負起責任。