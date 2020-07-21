每年120億元利潤！游淑慧問蘇嘉全叔姪「拚誰的新南向」

▲國民黨革實院副院長游淑慧。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

總統府祕書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清被國民黨指控疑似涉及利用國營事業牟利，如果全案為真，其間的利潤到底有多大？爆料的國民黨革實院副院長游淑慧表示，移工的仲介費利潤每年高達新台幣120億元。游淑慧表示，她要請問一個問題，是人力仲介公司需要黨政高層和國營企業的影響力和資源？還是堂堂的國會外交，因「外館無能」只能靠人力仲介公司安排我政要參訪？「一個立委說，自己在國會外交；一個業者說，自己在幫助政府」，這真的太感人了。游淑慧指出，「立委＋人力仲介業者」一起私下出訪，請問拚的是誰的新南向？這是把外館和經濟部當塑膠嗎？立委也是公職人員，當公職人員由業者安排，然後和業者私下出遊，請問這是那門子的為國家做事？當國會議長和執政黨立委，由民間業者安排出訪行程，就是變相「背書業者在印尼的代表性」，這也難怪外館的電報寫著「恐讓印國以為我國政出多門」。如果此案為真，其間涉及的利益有多大？游淑慧表示，在民進黨執政後，台灣的外勞移工人數增加約9萬4千人， 目前總數已突破71萬人大關，其中印尼移工配額這4年新增3萬1千人， 總數已超過27萬。移工來台後，每個月要付給仲介公司費用，目前71萬人的移工，仲介業者每個月就能淨收10億元的服務費， 1年就是120億元。