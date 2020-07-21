愛三飛彈延壽變烏龍軍購！空軍副司令范大維將遭懲處

美國國防部安全合作局（DSCA）日前發布對台軍售總額為6.2億美元（約台幣高達182億元）的愛國者三型飛彈（PAC-3）延壽案。但是卻傳出這項軍售

未遵守軍購程序，竟啟動對美要價書（LOR）程序，在未經國防部高層控管下，成為「烏龍軍購」。國防部表示，

防空飛彈指揮部空軍已檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維等將領，將依相關疏責進行懲處。國防部今（21）日例行記者會，空軍司令參謀長黃志偉中將答覆愛三重鑑測案疏失表示，本案經清查的確是防空飛彈指揮部直接將發文給駐美軍事代表團，駐美軍事代表團就直接啟動這個案子。因為防空飛彈指揮部認為這是後續採購的案子，而不是新的軍購案，認為不需要向上呈核，沒有注意到應按國軍年度作業維持費規定。黃志偉表示，愛國者飛彈購案不是延壽案，確實是屬於「作業維持費」，因為是飛彈採購進來後，根據技令有維保與定期更換件的需求，並不是新增案，也不是延壽案，因為採購快滿10年，保養期限快到了，必須要作的鑑測與定期更換零件，在程序上，防空飛彈指揮部違反國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫裡。黃志偉強調，美方已就此案進行國會公告程序，即使美方已公告、後續作業美軍也同意提供相關服務，但是我方仍需將預算送到立法院審議，一定在立法院審議後，獲得預算後，才會通知我駐美軍事代表處，與美方簽署發價書，此案才會開始執行。針對疏失咎責，黃志偉表示，已檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維等將領，懲處作業還在進行，日後會再向國人報告。