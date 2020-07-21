總統出手！蔡英文26日將下高雄為陳其邁輔選

高雄市長補選將在8月15日舉行，距離現在不到一個月，各陣營候選人都加緊衝刺。兼任民進黨主席的蔡英文總統將在本週日、7月26日前往高雄，幫民進黨候選人陳其邁輔選。此外，蔡英文也將在8月1日於高雄舉辦「社群之夜」，號召所有高雄的辣台派、邁粉站出來。一週之內，蔡英文連下兩次高雄輔選，為陳其邁拉抬聲勢，顯示民進黨對這場補選的重視。為了替陳其邁的選情加溫，民進黨規劃，7月25日下午2點在高雄展覽館舉辦「緊衝連線大造勢」，行政院長蘇貞昌將會出席；26日下午4點在海寶飯店舉辦「百工百業挺其邁大會」，蔡英文將出席，和陳其邁合體。此外，蔡英文的第三場社群之夜「人蔘大邁進」，也將移師高雄展覽館舉辦，和陳其邁同台。 陳其邁在臉書上說，蔡總統的社群之夜繼去年的「人蔘第一次」、「人蔘衝一波」，今夏高雄限定場「人蔘大邁進」，不僅蔡總統會到現場開講，更邀請到眾多神秘重量級講賓，以及堅強的樂團表演陣容，等著和支持者一起在高雄見面。欲報名者請在蔡英文的LINE@上報名。陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，對於這場補選，投票率是重中之重，即便是勝負明朗的選戰，選民投的那一票，有助於解決政治紛擾。目前最重要的就是衝高投票率，目前看來，投票率不會太差。趙天麟表示，目前民調看來，陳其邁的支持度保持穩定領先，比例為「7：2：1」，尤其受到20歲至35歲的高雄民眾歡迎。趙天麟透露，現在執行「大陸軍計畫」，高雄立委在各區域成立後援會，預計7月底前陸續完成。將高雄8個立委選區定調為8大戰區，並由立委擔任各區指揮。預計8月3日起進行車隊掃街，陳其邁將把高雄所有行政區掃一遍，黨籍立委、執政縣市長都會幫忙站台，預計最後兩週全力衝刺。趙天麟也說，選前的超級星期天、星期天，以及選前之夜，都會安排造勢活動，有親子活動、也有非親子活動，讓大家都可以參與百年難得一見的戰役。趙天麟表示，高雄市長補選的聲量與罷免投票雷同，呈U字形、微笑曲線，相信本周末開始，將是聲量向上走。