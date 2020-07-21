台北上海雙城論壇22日登場　因疫情影響首採視訊會議進行

▲2020台北上海雙城論壇主視覺。（圖／台北市政府提供）

一年一度的台北上海雙城論壇，即將在明天（22日）上午登場。因應新冠肺炎疫情在全球蔓延，搭機來台的人都要先進行14天的隔離，有鑑於此，上海及台北雙方協調過後，敲定今年雙城論壇以視訊會議方式進行。這也是雙城論壇舉辦11年來，首次以視訊會議的模式進行。台北市政府發言人周台竹表示，今年的主題將圍繞在「防疫以及疫情過後的後防疫經濟」。周台竹說，主論壇開幕時，首先會由柯市長還有上海的龔市長，先後上臺致詞，為這個活動揭開序幕，接著黃珊珊副市長會代表臺北市做一個主題演講。主題演講的題目是「改變成真，挑戰疫災創建臺北的新價值」。上海市副市長宗明隨後也會做一個演講，他的題目是「堅持人民至上 統籌推進疫情防控和經濟發展。」周台竹表示，由於新冠肺炎的關係，上海端的代表團他們沒有辦法來臺北，所以我們破天荒第一次用視訊的方式來舉行。為了使會議順暢的舉行，我們在通訊設備的軟、硬體都做了非常多次的測試，同時我們也有備援系統，以防萬一。而針對視訊會議的軟體，由於中間有資安相關問題，周台竹表示，最終也選定與台北市政府有合作，總部位在美國加州矽谷的CISCO思科系統。周台竹強調，雙邊會有政治顧慮的或是有其他考量的，我們通常會把它剃除，我們到後來會決定使用思科，一方面是因為思科是雙方都沒有反對的意見，這家公司的產品也有相當程度的可靠性。而針對民進黨市議員簡舒培質疑，直到雙城論壇前一天，都還無法取得雙邊出席的邀請名單，簡舒培也質疑是不是要對方點頭才能給？周台竹表示，沒有什麼對方點頭才能做的這種事情，「有關於名單的部分，據我了解，過去在臺北舉辦雙城論壇的時候，我們都是在事後才會告訴大家，因為我們也是要尊重被邀人的隱私」。