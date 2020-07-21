愛三飛彈延壽案變軍售烏龍　吳斯懷質疑總統府知情

美國國防部安全合作局（DSCA）日前發布對台軍售總額為6.2億美元（約台幣高達182億元）的愛國者三型飛彈（PAC-3）延壽案。但是卻傳出這項軍售防空飛彈指揮部未遵守軍購程序，竟啟動對美要價書（LOR）程序，在未經國防部高層控管下，成為「烏龍軍購」。國防部將對原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維等將領，將依相關疏責進行懲處。國民黨立委質疑總統府與國安會事先是否知情。





立委吳斯懷今（21）日表示，此案包括國防部長、參謀總長、空軍司令與國防部業管之戰規司、後次室等聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案。國防部並於20日發布新聞稿表示：「空軍未遵程序辦理，本部將依現有機制嚴予要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類案再生。」吳斯懷質疑，全案國安會、總統是否知情？是否有外力介入？7月9日媒體披露後，為何國防部未在第一時間澄清？國防部新聞稿所謂的未遵程序辦理，請問哪個部分程序未遵循？漏洞到底在哪裡？





吳斯懷表示，作業維持費軍購需不需要依建案程序辦理？是否須經國防部審核？是否要呈報立法院審查？國防部是否了解之前有無類案情形？如何處理？為何又再重蹈覆徹？是人為問題？還是制度問題？





吳斯懷指出，2017年海軍採購新型方陣快砲，採購案預算尚未經立法院審議通過，海軍就趕在2016年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，當時預算因而遭凍結，2017年間軍方曾坦承相關疏失，並檢討失職人員責任，他認為這次愛國者飛彈的疏失，更勝於2017年方陣快砲採購案。



