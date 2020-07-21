出席防疫郵票發行典禮　蘇貞昌：讓世界看到台灣防疫成功

中華郵政今（21）日發行防疫郵票，行政院長蘇貞昌受訪表示，全世界肯定台灣的防疫成果，藉由防疫郵票，讓全世界看到台灣的防疫成功。此外對於邊境何時開放？蘇貞昌則說，交由疫情指揮中心專業判斷，希望大家體諒。
防疫郵票發行典禮今天下午在郵政博物館舉行，除了蘇貞昌，政務委員唐鳳、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中都應邀出席。
「郵票就是國家的名片，」蘇貞昌說，從郵票可以看出一個國家重視的事情以及水準，包括郵票本身的印刷、圖像種種，可以藉由郵票，讓世界各地看到這個國家在各方面的成就，以及讓世人看到國家各方面所注意的事項。
蘇貞昌說，今天發行的防疫郵票，就是當全世界肯定台灣的防疫成果時，也藉由這個郵票讓全世界看到台灣的防疫成功，以及藉這個機會感謝相關防疫人員的努力，感謝防疫過程中這麼多人的辛苦和幫忙。
蘇貞昌指出，台灣防疫因為國人水準高、政府努力以及大家支持，確實做得很成功。當全世界很多國家為防疫還在困擾，甚至受到很大衝擊損害，且一再增加確診、死亡人數，台灣卻是在煩惱太多人出來玩，以至於有些地方比較壅塞，有些商家座位不夠等等煩惱，台灣有不同狀況。
蘇貞昌說，世界上還有許多國家鎖國、不能去，讓原本1700萬習慣出國旅遊的人口，改為國內旅遊，林佳龍也非常認真，推動各種鼓勵國內旅遊的政策，投入資源，讓國人同胞都出來進行消費。
蘇貞昌指出，國內鬆綁，但是國際邊防還是要嚴格管理風險，不能輕率。如果各國還有疫情嚴重，如果開放邊境，會衝擊到台灣本身，也會妨害國人健康，指揮中心的嚴謹是必要的。未來哪些地方可以開放、不能開放、要開放多少，是低風險、中風險還是高風險，要由疫情指揮中心專業判斷，也希望大家體諒。
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