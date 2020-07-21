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府院插手公視人事？蘇貞昌：尊重公視獨立性

記者鄭宏斌／台北報導-2020-07-21 17:03:20
▲傳出府院插手公視人事，行政院長蘇貞昌說，尊重公視獨立性。（圖／行政院提供）
媒體報導，府院插手公視人事，內定文總副會長江春男（司馬文武）擔任公廣集團董事長，且密謀國際頻道。對此，行政院長蘇貞昌受訪表示，政府對於公視的獨立性跟它的內容製播都非常尊重。

蘇貞昌說，政府對於公視的獨立性跟它的內容製播，都非常尊重，就像英國BBC、日本有NHK，國家有一個國際平台、頻道，來讓世界看見這個國家，是現代社會也是國家形象塑造跟國際互動往來非常必要的作為，所以政府也樂見有相關這一方面的進行跟各種作法，政府會支持。

蘇貞昌強說，對於節目的內容與獨立性，「我們都是尊重的」。

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