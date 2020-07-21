府院插手公視人事？蘇貞昌：尊重公視獨立性

媒體報導，府院插手公視人事，內定文總副會長江春男（司馬文武）擔任公廣集團董事長，且密謀國際頻道。對此，行政院長蘇貞昌受訪表示，政府對於公視的獨立性跟它的內容製播都非常尊重。蘇貞昌說，政府對於公視的獨立性跟它的內容製播，都非常尊重，就像英國BBC、日本有NHK，國家有一個國際平台、頻道，來讓世界看見這個國家，是現代社會也是國家形象塑造跟國際互動往來非常必要的作為，所以政府也樂見有相關這一方面的進行跟各種作法，政府會支持。蘇貞昌強說，對於節目的內容與獨立性，「我們都是尊重的」。