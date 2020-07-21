高雄各同鄉會挺眉蓁後援會成立　李眉蓁：讓年輕人向前衝

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁高雄市各同鄉會後援會今（21）日成立。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁高雄市各同鄉會後援會，今（21）日在國民黨高雄市黨部成立時，媒體再度問到韓國瑜是否會下來幫忙助選，李眉蓁表示，現在目前時間真的非常緊迫，還要再繼續跟他聯繫看看什麼時間方便出來，而新北市長侯友宜確定將於八月南下同台輔選。而針對民眾黨高雄市長候選人吳益政說，國民黨推李眉蓁出來選是害了她，一但越級打怪就會展現出她對公共政策的薄弱，李眉蓁則認為，沒有什麼害不害，進了廚房就不要怕熱，國民黨既然需要她，她就是把他承擔下來，在國民黨最危機的時候就是轉機。李眉蓁表示，現在國民黨的主席也是六十幾年次，很年輕，這次國民黨全部都是煥然一新，都改變成年輕人，希望可以接地氣，然後可以聽到年輕人的聲音，這次國民黨做這樣的轉變，相信就是要讓大家煥然一新。對於陳其邁直言，「找韓市長來輔選，有沒有加分效果要自己承擔」，李眉蓁則說：「大家顧好自己的選舉，相信民進黨自己顧好自己的選舉，那我顧好國民黨的選舉，就這樣」；而針對碩士論文涉嫌抄襲風波，李眉蓁則不願再多談。李眉蓁強調，主席提名她以後，沒有任何設限，未來她會讓國民黨煥然一新，也會繼續加強她的知名度，讓更多年輕人支持，她就不相信高雄人的心是塑膠做的，不相信高雄是一個綠到出汁的城市，無論任何抹黑，她都會承擔下來，她會繼續下去，不會退縮，一定會選到最後一刻，讓我們年輕人向前衝。