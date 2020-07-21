巷仔內／蘇嘉全叔侄風波　為什麼涉弊案子都列密件？

▲總統府祕書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清赴新南向外交合影。( 圖 / 翻攝游淑慧臉書 )

▲立委蘇震清針對這起案件受訪時情緒激動，手也不斷在空中揮舞。 (圖/記者吳承翰攝)

▲外交部長吳釗燮過去針對停航事件對外主動說明。但對於蘇嘉全和蘇震清案，外交部表示不公布電報細節。( 圖 / NOWnews 資料照 )

總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄倆，最近被國民黨爆料，指出印尼代表處在電報中質疑國營事業遭到「中間人控制」，企圖排除外交部以謀取私利。這起事件爆發後，引起蘇家兩叔姪揚言提告，姑且不先論斷誰對誰錯，只是讓外界好奇的是，為何相關爭議案件，剛好都是「密件」。在這起事件之前，也有一樁同樣是密件，那是國民黨立院黨團指控總統府祕書長蘇嘉全的外甥，即是唐榮鐵工廠總經理張仲傑疑似涉及弊案。根據國民黨團出示經濟部列為密件的調查結果，顯示「經查確有相關疏失詳如說明，請貴公股代表督促唐榮公司確實檢討改進，俾落實公司治理」。這份由現任行政院副院長，當時為經濟部長的沈榮津親自署名且發出的公文，要求全案列為密件，直至2025年才可以解密。時空回到現在的七月下旬，蘇嘉全和蘇震清邀國營事業到印尼作客，但期間被指控「一直跳過外交部」的爭議，全案依照國民黨的說法，印尼外館電報也被列為密件，只是保密日期已經期滿，外交部可以對外公布。但外交部表示，電報是內部參考用的，不打算公布。結論是，不管是密件，或不是密件；亦是不管「密件尚未到期」，或「已經到期」，凡在社會已曝光的爭議案件，政府都不打算公佈細節。從最近兩起事件來看，剛好這麼湊巧，凡是涉及弊案的案件，「由全民納稅來維持營運」的政府，都把這些案件「自然而然列為密件」避免資訊外露，這難道是為官的基本ABC？不論是「張仲傑案」或是「蘇嘉全、蘇震清赴印尼國會外交案」，經在野黨指控後，全案已經曝光，但政府處理這些爭議案件的最後方式，卻是「列為密件」，即使已經解密，也不打算對外公開，維持兩造各說各話，宛如羅生門。莫非這些密件一旦公開，或提前公開，會「動搖國本」危及台灣最大的公共利益？「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，案卷塵封、撲朔迷離。很湊巧的是，最近凡是被指控為弊案的案件，剛好都是「密件」，但「人民頭家」知的權益，誰要給個交代？