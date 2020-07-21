綠營週末大動員　小英、蘇貞昌輪番南下挺陳其邁

高雄市長補選倒數計時，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟表示，兼任民進黨主席的蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都將於本週末南下高雄，與民進黨推出的高雄市長候選人陳其邁合體造勢，希望能衝高投票率。蔡英文日前以民進黨主席身份，在全國黨代表大會下達動員令，要求全黨上下「一天當兩天拼」，與陳其邁一起為高雄迎回昔日光榮，陳其邁競選總部表示，蔡英文總統將在本週日（26）出席「百工百業挺其邁大會」，與陳其邁合體，緊接著8月1日的社群之夜高雄限定場「人蔘大邁進」，也將邀請許多重量級神祕嘉賓和樂團出席，號召所有「辣台派」和「邁粉」一起站出來。被大家稱為「緊緊緊」的陳其邁也將在7月25日與「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌合體，於高雄展覽館舉辦「緊衝連線大造勢」，宣示行政院未來對高雄的支持。趙天麟強調，目前的「大陸軍計畫」將會把高雄分為「八大戰區」，由八名高雄市民進黨立委擔任各區指揮，預計在七月底前完成相關後援會活動，從8月3日起，陳其邁與團隊將會進行車隊掃街，掃遍高雄各行政區，並且邀請綠色執政縣市長和民進黨立委輪番站台，推出親子活動、直播、掃街等活動，將支持的聲量擴散出去，力求最後兩週做最後衝刺，爭取認同陳其邁理念的選民出門投下關鍵選票。