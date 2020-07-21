立法院連兩日挑燈夜戰「國民法官法」拚22日三讀通過

立法院臨時會繼昨日挑燈夜戰到深夜12時，今（21）日繼續逐條表決「國民參與刑事審判法」草案，截至晚間22點30分， 113條條文中有75條二讀通過，民進團喊出力拚明日能三讀通過。立法院昨天處理「國民法官法」草案第1條至第25條的二讀程序，今天上午9時開始，從第26條開始繼續逐條表決，一路至晚間10時30分已完成第75條表決程序，其餘條文現在仍在進行中，預估最快要到22日才能三讀。二讀通過條文規定，法案名稱為《國民法官法》，只要年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。同時，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。二讀條文也規定，任何人不得向現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官，刺探依法應保密的事項，也不能揭露國民法官、備位國民法官或候選國民法官的個人資料。至於審判的案件是刑事十年以上案件，人數是3名法官6名國民法官組成，透過國民法官法庭共同進行審判；「卷證不併送」制度也完成二讀，檢察官起訴時應向法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院，起訴書也不得記載會使法院就案件產生預斷之虞的內容。大部分的條文上路日期訂在民國112年1月1日。