直播／兩岸僅存官方互動　上海台北雙城論壇疫情中登場

第11屆台北上海雙城論壇，今天（22日）上午在台北晶華酒店正式舉行。由於新冠肺炎疫情蔓延全球，進入台灣的外地人都要進行14天的隔離。有鑑於此，今年在台北舉辦的雙城論壇，也首次全程以視訊會議的模式進行，也是11年來的首次。
而雙城論壇主論壇開幕時，將由地主台北市長柯文哲先行致詞，再由上海市長龔正接棒，為雙城論壇揭開序幕。而台北市政府發言人周台竹表示，今年的主題將圍繞在「防疫以及疫情過後的後防疫經濟」。
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