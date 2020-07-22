國民法官法三讀　出庭可請公假、領日費及旅費

立法院臨時會今三讀通過國民法官法，確定未來10年以上有期徒刑，或故意犯罪造成死亡者，應行國民參與審判，組成國民法官法庭。國民法官2023年上路後，新法規定，自施行起六年，由司法院組成評估委員會，每年評估成效。





此次修法，朝野各黨都有提出版本，最終通過的則是行政院、司法院、民進黨立委周春米提出的版本。《國民法官法》屬於創制，超過100條法令要逐一表決，在朝野各黨有將近100條法案沒有共識就送進議場的情況下，各黨都祭出杯葛，歷經將近30小時的表決，《國民法官法》終於在23日上午6時完成二讀，立法院副院長蔡其昌裁示，於上午9時繼續開會，力拚《國民法官法》在臨時會的尾聲三讀通過。





關於資格部分，只要年滿23歲的國民都有機會被選為國民法官，年滿70歲，或公私立學校在學學生，則可以拒絕成為國民法官、備位國民法官。



三讀條文明定，進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判。年滿23歲且在地方法院管轄區域內，繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，而國民法官的選任程序不得公開。



此外，曾受有期徒刑以上刑之宣告確定或褫奪公權（尚未復權）等情形，不得被選任為國民法官、備位國民法官。若身分為正副總統、民意代表、政務人員、現役軍人、警察，以及司法官考試、律師考試及格人員、未完成國民教育人員等，也不得被選任為國民法官、備位國民法官。



而針對年滿70歲以上者；公立或已立案私立學校的教師、在校學生；執行國民法官、備位國民法官職務有嚴重影響其身心健康之虞等情形；因生活上、工作上、家庭上的重大需要致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難等，得拒絕被選任為國民法官、備位國民法官。



到庭的國民法官、備位國民法官，法院要給付日費、旅費及相關必要費用，相關辦法由司法院定之。為了讓國民法官可以全心參與、順利行使其義務，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。



不過，國民法官若不於審判期日或終局評議時到場，或在終局評議時拒絕陳述、以其他方式拒絕履行職務，得處新台幣3萬元以下罰鍰。倘若現任或曾任國民法官、備位國民法官，無正當理由而洩漏評議秘密，則處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金



若國民法官及備位國民法官要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。對國民法官及備位國民法官，要求、期約或交付賄賂或其他不正利益，則處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金



國民法官法自112年1月1日起施行。



