電報疑雲？國民黨告蘇嘉全叔侄誣告「公開是政府的義務」

▲國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強、副院長游淑慧22日在考紀會主委葉慶元陪同下，前往台北地檢署控告蘇嘉全和蘇震清誣告。(圖/記者林調遜攝)

總統府祕書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清涉嫌繞過外交部，率領國營事業主管前往印尼作客引發「圖謀私利」爭議，蘇嘉全昨控告國民黨烏龍爆料，國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強、副院長游淑慧今(22)日在考紀會主委葉慶元和謝時峰、林佳樺三名律師陪同下，前往台北地檢署控告蘇嘉全和蘇震清誣告。國民黨表示，自由時報7月21日「電報為真、日期誤繕」的報導，已經證明國民黨所揭露的內容真憑實據，蘇嘉全與蘇震清不去要求外交部公布電報原件，反而控告國民黨，明顯企圖以司法模糊事件焦點。國民黨指出，蘇嘉全身為總統府祕書長，一定有管道查證印尼代表處發回外交部的電文真偽，既然媒體已查證確實有這封電文，蘇嘉全一定也知道電文為真，竟然還控告揭露電文的國民黨，顯然是誣告。國民黨表示，這封電文已經解密，透明公開是政府的義務，但外交部至今不願證實這份電報的真實性，也不公布電報原件，外交部默不作聲，就是坐視政府內部腐化持續擴大，也令人懷疑外交部受到政治介入的壓力，不敢公布真相。既然此案已進入司法程序，國民黨將透過司法審理，要求外交部提供電報原件。國民黨指出，這封電報中，我國駐印尼大使陳忠曾經向時任經濟部次長王美花說明，「我國營事業似已被若干中間人操控，企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」、「國營企業訪印活動任由中間人安排、未通報鈞部、經濟部及本處，亦不願我政府官員參與及協助之作法，且相關人士有其政經利益考量，恐將損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益」。