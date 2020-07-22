商家23日起兌領三倍券　銀行不收手續費

振興三倍券已上路一週，收到三倍券的商家可於明天（23日）起開始兌領，兌領期限至明年3月31日止。受理兌領業務的各銀行金融機構將不收手續費。行政院上午舉行三倍券兌領記者會，行政院發言人丁怡銘指出，目前1250萬人領到紙本券、175萬人完成數位綁定 ，民眾的熱情到了高點。23日起，各銀行金融機構受理兌領業務，期限到2021年3月31日。如果有統一編號的商家，帶著背後填妥資料（可蓋有營業資訊的店章代替）的三倍券、填寫兌領單，到6221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌領，限存入帳戶，不能直接領取現金；假如是沒有統編的運將、民宿、攤商、農漁民、自營業者，可由各公會、工會、協會、自治團體、農漁會代為兌領。丁怡銘進一步解釋，計程車司機的部分，若是靠行司機，可請車行、車隊、合作社代兌，如果是個人司機，可請駕駛員相關工會代兌。此外，司機也可直接拿著三倍券去加油。丁怡銘說，投保職業工會的自營工作者，可請工會代兌，或到八大公股行庫兌換，需準備好身分證、存匯入帳號（跨行不收手續費）。對於目前傳出的各種謠言，丁怡銘澄清指出，三倍券兌領，不收手續費、不會被查帳、可轉匯入店家帳戶。店家收到的三倍券，如有摺痕髒污、破損、找不到防偽梅花，都可以兌領。財政部次長阮清華表示，建議商家先寫好兌領單，方便金融機構服務，才不會造成壅塞。自營業者如果新加入工會，建議要帶著繳納會費的收據，才能證明加入工會，方便銀行審核。經濟部次長林全能則說，如果商家有不清楚的地方，可打1988專線詢問。