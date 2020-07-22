蘇嘉全叔侄爭議　國民黨再爆「兩岸紅頂商人」牽線

▲國民黨革實院副院長游淑慧22日爆料，指出居間協調蘇嘉全赴印尼行程的是遊走中國大陸國營事業的「紅頂商人」揚運集團。（圖／游淑慧臉書）

總統府祕書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清傳出「繞過外交部」率領國營事業主管前往印尼作客，引發「圖謀私利」議論，國民黨革實院副院長游淑慧22日加碼爆料，指出居間協調的是遊走中國大陸國營事業的「紅頂商人」，與民進黨一向標榜的「反中」呈現突兀對比。游淑慧表示，我駐印尼外館陳忠大使在發給外交部的電報中，不斷提及對「中間人介入」的隱憂， 也不諱言對揚運集團掌控安排的不滿，電報提到「 我國營企業似已被若干人操控， 企圖將我相關部會及駐外館處機制排除在外，個別擊破，以遂其個別私利」。游淑慧說，陳忠大使這麼嚴厲的指控是有道理的，因為蘇震清所倚重的高壽濤，是個「一手台灣、一手大陸」、「紅綠通吃的紅頂商人」，因為在2016年12月8日，揚運才剛和福建貿促會，共同參與印尼重要工程會議，隨即在12月19日，轉身又陪著台糖參訪投資，這樣左右逢源，我方是否知情？有沒有出現情資交流，被滲透？或逆滲透？游淑慧指出，大家可以想想，這名高壽濤先生可以穿梭在台灣的立法院院長室，也能和福建國營投資集團合資創業，這樣「跟紅頂綠」的商人，民進黨吃得下去？是有色盲？難道他是民進黨的金主？游淑慧表示，台商穿梭兩岸三地不是不可以，只是民進黨動輒抹紅他人，結果自己的立委就可以找「紅頂商人」來當中間人，來拼外交、拚新南向？這太反差，但誰又知道高壽濤先生拼的是大陸的「一帶一路」？還是自身的錢進方向？游淑慧指出，根據一名和高壽濤先生合作過的夥伴告知，高壽濤在中國大陸的事業版圖遍及福建、上海、重慶、廈門、北京，而他在民進黨內的「好友版圖」，已知的除了蘇嘉全、蘇震清和當時同團立委外，和陳歐珀也是多年好友，與魏明谷也有接觸。高壽濤曾與隸屬福建省的國營投資集團合作，主要業務即是大陸「一帶一路」。高壽濤與福建省屬投資集團於2014年合資成立「福建閩投揚運養老關懷科技有限責任公司」，高壽濤擔任負責人，蔡琳擔任副董事長。蔡琳是福建投資集團黨委委員、副總經理，今年四月還出任福建省政府的廣電網絡集團總經理，是對岸重要幹部。