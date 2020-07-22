快訊／論文大量抄襲疑雲　李眉蓁：如果小英回應我就回應

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國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆料論文抄襲，不只涉嫌抄襲僑委會主委童振源的演講稿，甚至還大量抄襲台北大學碩士雷政儒的碩士論文內容稍早李眉蓁正式召開記者會說明，強調自己是依照中山大學的正常程序畢業，尊重學校的審查機制，在這場選戰，希望回歸正面選戰及迎戰，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該一視同仁，「如果蔡總統回應了，我一定會按照她的標準回應，要檢驗就一視同仁。」