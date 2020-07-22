快訊／論文大量抄襲疑雲　李眉蓁：如果小英回應我就回應

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆料論文抄襲，不只涉嫌抄襲僑委會主委童振源的演講稿，甚至還大量抄襲台北大學碩士雷政儒的碩士論文內容﹔稍早李眉蓁正式召開記者會說明，強調自己是依照中山大學的正常程序畢業，尊重學校的審查機制，在這場選戰，希望回歸正面選戰及迎戰，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該一視同仁，「如果蔡總統回應了，我一定會按照她的標準回應，要檢驗就一視同仁。」
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