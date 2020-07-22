建管處爆公務員貪瀆　柯文哲：連坐法罰三級、主管全拔掉

台北市政府建管處日前遭到檢方調查，曾姓及周姓公務員涉嫌透過職務之便，向大型營業場所業者以及電梯廠商索取賄款。事後傳出台北市長柯文哲對此事相當憤怒，除了懲處涉案基層公務員外，更要求未來要是發生類似事件，將採「連坐法」方式處罰，而建管處長張明森也傳出將有職務調整。對此柯文哲今天（22日）受訪時，也直言「以後只要出現系統性的貪瀆案件，一律連坐三級，相關主管全部拔掉」。日前檢調獲報，建管處的曾姓及周姓公務員，長期以「檢查案過多、需要經費聘請私人助理」為由，向電梯業者索取賄款。此外，曾姓公務員則透過職務之便，發現某量販店的電梯報給營建署的電梯設備查驗照片，疑與實際受檢電梯不符，藉此向負責代檢業務的台灣停車設備暨昇降設備安全協會與電梯業者，強索8萬元，得手後放水替業者護航，沒再進一步稽查；而台北市內某復興分店的KTV，有5部用來送餐的菜梯未取得使用許可證，也被兩名公務員以職務之便發現，更因此透過委外的檢查業者，要求KTV業者多繳交兩千元的檢查費，5部菜梯共收一萬五千元，其中一萬元則由曾姓及周姓公務員平分。而事發後柯文哲雖然僅平淡表示「北市府底下八萬多名公務員，沒辦法保證每個人都沒事。」不過柯文哲過去一向自豪「北市府從未發生相關貪瀆事件，甚至是最清廉的市府團隊」的說法遭到挑戰，似乎也讓柯文哲相當不高興。昨天（21日）上午的例行市政會議上，柯文哲主動提到該案，並表示未來若是再遇到收賄、貪污等案件，將採取「連坐法」的懲處方式。而柯文哲今天上午接受媒體訪問時，則表示「處罰還是要走這種人評會、程序正義，程序還是照走。」柯文哲說，「不過我昨天在市政會議講了，今天開始，只要出現系統性的貪瀆案件，如果是個人行為那就算了，牽涉到系統的以後一律連坐三級，主管全部拔掉。」似乎是想藉此展現打擊貪瀆的決心。而現場記者也追問，有市議員認為柯文哲身為台北市政府最高官員，才是最大的指揮者。對此柯文哲僅平淡表示，身為市長的責任「就是要督導他們（公務員）完成」。