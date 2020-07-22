三倍券防偽不佳　藍委：攤商收到假券政府要吸收

「如果攤商收到假的振興券，政府要全部吸收。」

國民黨立法院黨團上午針對振興三倍券開記者會，立委賴士葆表示，郵局配合發振興券不斷加班，上億的加班費也是納稅錢，行政院想推動電子支付，使用率也不到15%，主因是

書記長蔣萬安表示行政院長蘇貞昌曾承諾三倍券一定

好領、好用、好刺激

▲立委楊瓊瓔指出，三倍券防偽功能差，看不到上面的梅花防偽浮水印。 (圖/記者吳承翰攝)

行政院提出振興經濟方案，三倍券自15日上路一周，從領取要排隊、使用有限制，民眾抱怨如潮。今(22)日國民黨立委楊瓊瓔指出三倍券防偽機制不佳，部分攤商乾脆拒收，楊瓊瓔直呼「實體券優惠更多」，就連使用電子支付的主力族群年輕人，也紛紛拋棄電子支付，改用實體券。賴士葆更嗆，現在中央機關把錢全部抓在手上、自己發放，文化部、農委會、體育署都在發錢，用抽籤的方式吸引民眾注意力，更重要的社會議題、政府貪汙就沒人關心，「全民樂透化麻醉大家，每天都在期待我會不會拿到券，大家焦點都在那，全面執政後，貪汙的情況在進行，全民瘋樂透就可能忘記。」」，但根據民調，民眾有超過六成選擇把拿到的錢做日常消費，無助刺激經濟，是當初行政院不想看到的，「蘇院長應該學過去消費券經驗，不要把現在提出問題的人當成意見很多、沒建設性，民眾納稅錢，全民監督讓政策達到效果，比官員情緒更重要。」立委楊瓊瓔拿出馬政府發的消費券跟這次的振興三倍券做比較，楊指出馬英九發的消費券防偽做得非常好，反觀行政院說三倍券有做梅花浮水印，她卻怎麼看都看不到，這些都是她去領來的三倍券，並非偽券。楊瓊瓔表示她去問做生意的，很多人都擔心收到假券，乾脆選擇不收，她直呼「如果攤商收到假券，政府要全面吸收！」