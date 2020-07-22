參審淪幫恐龍法官背書　藍委：國民法官法歧視國民法官

立法院臨時會挑燈夜戰逐條審查《國民法官法》，國民黨雖採焦土政策，仍擋不住民進黨過半的國會優勢。國民黨立委、司法委員會召委李貴敏痛批，民進黨立委明知這部法案荒謬不公，卻仍無視人民權益，一意孤行，一條條表決通過這部對國民法官充滿歧視的法案；同時創造了職業法官「有權無責」、國民法官「有責無權」的荒謬制度。李貴敏表示，在民進黨強力護航的《國民法官法》中，調查證據是由職業法官決定，國民法官根本看不到證據與事實的全貌，國民法官能看到的事實，也是經過篩選後的事實；更別提針對國民法官不到場、拒絕陳述或違反審判長命令等，可被職業法官裁處六萬元以下罰鍰。李貴敏說，這正印證國民法官受控於職業法官。應被改革的司法院，透過歧視待遇，當做將來判決後背書的工具，以迴避恐龍法官、恐龍判決批評，這種對國民法官的歧視，是絕對不能容忍的。李貴敏今天針對國民法官法完成三讀做了以上表示。她也批評，司法改革的起因是全民對法官、判決的不信賴，但倉促推動的《國民法官法》導致「法官有權、人民有責」的不平等現象，卻在民進黨全力護航下一條條過關，司法改革已被閹割，她也要對國會完全無法進行實質的政黨協商表達嚴重抗議。李貴敏反問，民進黨到底是在改革「司法」？還是改革「人民」？民眾期待司法改革，司法院也正是人民期待改革的對象，但民進黨竟照單全收被改革對象司法院所提出版本，並以粗暴多數強行通過，並不是民眾期待的司法改革，她也問「未來國民法官需擔負多少責任？又需要承受多少刑責？」李貴敏也質疑，司法院長許宗力對外宣稱司法院推動司法改革已經超過30年，但迄今仍提不出配套措施，反而在司法院版草案中要求「空白授權」，要在2年制定配套措施。究竟是什麼原因，司法院無法在過去30年中，確定所需的配套措施，這些問題都沒有說明清楚，如何權衡《國民法官法》內容。