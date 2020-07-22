立院8月下旬擬開第二次臨時會　處理紓困3.0預算

針對受到肺炎疫情受到衝擊的產業，日前行政院長蘇貞昌裁示將編列追加「紓困3.0」特別預算2000億元，23日將送行政院院會通過。對此，民進黨立法黨團總召柯建銘今（22）日說，立法院擬在8月15日後加開第二次臨時會，以處理追加特別預算案。ˋ
柯建銘表示，立法院臨時會今天三讀通過《國民法官法》，臨時會告一段落，不過，將在高雄市長補選投票日、也就8月15日之後，召開第二次臨時會，處理肺炎防疫追加預算。
柯建銘說，如果明天行政院會通過追加預算，預算案將送至立法院，目前各黨團初步討論，召開第二次臨時會的適當時機應是8月下旬，可望比照前兩次預算案處理模式，排除一個月的朝野協商時間，讓預算案通過的時間在可控制、預期的範圍內。
國民黨團總召林為洲昨天受訪時也說，若有必要就開第二次臨時會，紓困3.0特別預算確有必要，現在失業率很高，商家很苦，國民黨團不會阻擋，但要提醒民進黨團，之後推出的紓困或振興方案，力道要夠、方法簡便，才能達到最佳效果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。