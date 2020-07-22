李眉蓁論文抄襲風波延燒　藍營緩頰不成反遭批火上加油

代表國民黨參選高雄市長補選的李眉蓁，日前被爆料碩士論文有四頁是他人著作，今（22）日又遭週刊踢爆，幾乎有96%以上都與另一本論文重複；對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在政論節目上替她緩頰，表示「如果要抄襲應該抄整本，不會只有4頁」，此話一出引來網友砲轟，直指這是火上加油，要藍營別再拗了。黃子哲在節目上說，他內心認為要抄整本才算抄襲，照道理來講這應該是「引用」，不過對於引用未寫明出處，李眉蓁也對此表示歉意了，因人非聖賢，這個可能只是疏忽，若是刻意，國民黨跟他本人是千萬不會為他背書。主持人鄭弘儀隨即指稱，「說疏忽實在是說不過去」，更揶揄「我們抄4頁，子哲說沒問題」、「原來你的標準是這樣」。網友對此在底下紛紛留言表示不滿，批評國民黨還真會強辯鬼扯，「4頁的論文完全一模一樣叫引用，那所有的抄襲也都只是引用」、「抄襲也有學位喔？」、「抄襲就抄襲，還引用咧」，還對子哲喊話「千萬不要這樣亂護航，這真的不行」、「不要再拗了、藍船快沉了快跳船吧」。至於發予李眉蓁大陸研究所碩士學位的中山大學今表示，目前該案已經進入審查程序，將在4個月內完成審定，若舞弊情事屬實經校長核定後，將會撤銷被檢舉人畢業資格及學位。