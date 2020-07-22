論文涉抄襲！李眉蓁扯蔡英文　綠營：這就藍候選人水準？

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風波，今（22）日上午召開記者會透過一分鐘的時間做出說明與回應；其中，李眉蓁提到，自己是按正常程序畢業，並將矛頭指向蔡英文，表示「蔡英文若有對自己的論文做出回應，自己也會照蔡英文的標準回應」。對此，民進黨發言人顏若芳則回嗆：「瞎扯蔡英文，這就是國民黨候選人的水準？」顏若芳今日表示，李眉蓁碩士論文被爆涉嫌抄襲，且相關證據經過查證，就連抄襲被害者的論文都已經披露，李眉蓁需向外界說明是否涉及抄襲。至於針對李眉蓁在記者會上抹黑瞎扯蔡英文的論文，顏若芳指出，蔡英文的論文經嚴格學術檢驗，其母校英國倫敦政經學院也證明學位取得沒有問題。並反問李眉蓁真是否有看過蔡英文的論問？若連看都沒看過，就隨意指控抹黑，那就只是為了轉移個人爭議的焦點，且是最不道德的政治操作，「難道這就是國民黨高雄市長候選人的水準嗎？」顏若芳強調，李眉蓁涉嫌論文大量抄襲，不只是個人的誠信問題，更是國民黨對台灣民主、對高雄人的再一次羞辱跟傷害。事件引起社會討論，加上週刊媒體指證歷歷，「國民黨江啟臣主席還要繼續對李眉蓁的論文爭議視而不見嗎？」不管是江主席或將教授，都有責任和義務面對外界的質疑，國民黨應向社會大眾說清楚講明白，若李眉蓁的論文涉嫌抄襲一事查證屬實，那更應該立刻公開向高雄市民道歉，繼續沉默只會讓高雄市民認為國民黨接受一個論文涉嫌抄襲的市長候選人。