李眉蓁論文爆抄襲！醫曝「最大隱憂」：查下去會動搖國本

稍早李眉蓁召開記者會說明，強調自己是依照中山大學的正常程序畢業，但相關話題依然引起高度關注。由

▲醫護粉專美的好朋友認為，如果仔細清查政治人物論文，恐動搖國本。（圖／翻攝臉書粉專美的好朋友）

國民黨高雄市長補選推派出的候選人李眉蓁，遭媒體爆出碩士論文涉嫌抄襲。今（ 22 日）醫護人員組成的臉書粉專「美的好朋友」則揭露「背後隱憂」，並認為「如果仔細清查下去，大概是會動搖國本」。針對李眉蓁論文涉抄事件，「 MedPartner 美的好朋友」認為，「也許我們可以跳脫李眉蓁來思考這整個問題的架構，不要讓它變成一種對立的思維。畢竟這類的事情在台灣很常見，不管藍綠紅白，許多政治人物都發生過類似的狀況。這背後隱含著的問題，就是洗學歷，還有賣學位 ，甚至可能還有買槍手寫論文的問題」。美的好朋友補充，「這其實是一種很惡性的供需關係。政治人物需要漂亮的學歷獲得選民青睞，因此這類的研究所就提供了最好的去處。如果是真的想要好好學習、進修，這當然是值得鼓勵，但這些人後來到底有沒有去上課？有沒有好好學習？甚至論文有沒有好好寫？學校有在做任何把關嗎？」美的好朋友也感嘆，「這個案子，如果真的要查，就是把這個所，甚至是國內所有類似的，有許多政治人物去進修的研究所，把所有的論文拿出來檢查。但如果仔細清查下去，大概是會動搖國本，所以應該沒有可能查下去了」。最後美的好朋友也說，「這個議題，有太多太多面向，值得大家一起思考了。如果我們沒有趁這個機會，去系統性調查、改革這類的買學位、賣學位的弊端，這類的事情絕對是一個接著一個來啊」。（編輯：潘毅）