如何避免論文有抄襲疑慮？中研院供9方法提醒

▲中研院於臉書上發文解釋「抄襲」源由以及如何避免抄襲的九項指引。（圖／擷取自中央研究院官方臉書）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆碩士論文有96%為抄襲他人著作，對此她在今（22）天中午的2分鐘快閃記者會中，扯出總統蔡英文與對手陳其邁的論文風波來救援，不過大多數民眾仍不買單。中央研究院更在官方臉書上，發文探討「抄襲」定義、種類與如何避免的方式，更提醒大家註明出處的重要性，同時示範附上參考資料的寫法。李眉蓁論文抄襲風波持續延燒，中研院在臉書上發文稱「怎樣算抄襲啊？有沒有可能不小心也抄襲別人了？」，要提醒民眾，不是幾個字而已就不算。中研院指出，抄襲的英文是plagiarism，源自拉丁文的plagiarius，意為「綁匪（kidnapper），中研院引述論文表示，常見定義為「取用他人的想法、數據、文字、方法、結果或是軟體等資訊，將其當作是自己的」。而抄襲的種類包括逐字抄襲、馬賽克抄襲、改寫抄襲、自我抄襲、網路抄襲、影像抄襲等都屬於抄襲，中研院論文中簡單來講，就是「把別人的文字或想法拿來放在自己的論文/研究中卻沒說哪裡來的，假裝是自己的原創想法。」甚至是幾個字也算。該如何避免抄襲，中研院同樣引述論文，提出9項方法，分別是引用參考書目、清楚描述所有資料來源、誠實列舉他人對自身研究之貢獻、提供註解、需要時善用引號、改寫原文並清楚註明出處、大幅引用須得到原作之出版商或是版權所有人之許可及為避免自我抄襲，當使用自己過去的文章時，須得到出版商或版權所有人之許可以及廣為人知的科學及歷史事實通常不需要標記引用。