江啟臣宣布全面思考修憲！三大重點制衡總統權力

國民黨主席江啟臣今天(22)在彰化行動中常會上宣布國民黨全面思考修憲，其中至少有三大修憲重點，以制衡總統和行政權的失衡擴張。江啟臣表示，蔡英文總統這次主導的監察院人事案，凸顯出一名有權無責、不知節制權力的總統，導致考監兩院的人事安排，變成總統權力的延伸，與權力分立、相互制衡的憲政精神產生落差。江啟臣說，面對這樣濫權的情勢，除了討論是否廢除考監之外，國民黨應該更積極檢討憲政失衡，以「建立權責相符的政府」為前提，「落實權力分立相互制衡」為目標，「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題。江啟臣指出，考試、監察的組織存廢可以討論，不適任的人選要廢除，但權力分立的精神不能廢。除了內部的修憲小組，他已經要求國家政策研究基金會舉辦修憲論壇，透過開放性的討論，研商如何重建權責相符、有效制衡、避免濫權的憲政制度，真正做到制衡總統的權力、避免行政權擴張，並落實監察權、維持考試權中立，讓國家權力重新平衡。江啟臣說，未來國民黨不但要提出「擴大參政權」、「總統國情報告常態化」、「恢復閣揆同意權」等社會期待的修憲案，也要凝聚內部共識，用完整的論述與具體的條文，直接面對執政黨空口白話的修憲挑戰。各位中常委、王縣長、張主委，黨務主管，黨代表同志先進，媒體朋友，大家午安大家好。上星期五，立法院民進黨黨團憑藉的人數的優勢，強力通過不適任的監察院人事案。今天民進黨再度打臉自己過去對於民間司改團體的承諾，否定自己的政策綱領，強行通過國民法官法，再次用臨時會壓縮時間的方式，可以說是在睡覺中完成立法，重演一例一休修法的粗暴手段。本黨立法院黨團，從論述到杯葛，一再強調監察委員人選的不適任，以及司法改革倉促立法的錯誤，仍不敵民進黨強度關山。但是仍成功凸顯出民進黨的手段粗暴，以及立法正當性不足。我們應該給予立法院黨團所有黨籍委員更多的支持，讓本黨立法院黨團能夠攻守兼具，文武並用，為人民在國會強力發聲！然而，此次監察院人事案，更凸顯出有權無責、不知道節制權力的總統，不但造就腐化的劇本，更將斷送台灣民主憲政的發展。考監兩院的人事安排已經變成總統權力的延伸，與權力分立相互制衡的憲政精神產生實質落差。面對這樣濫權的情勢，除了討論是否廢除考監的問題之外，我們應該更積極、徹底檢討我們的憲政失衡問題。以「建立權責相符的政府」為前提、「落實權力分立相互制衡」為目標、「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題。考試、監察的組織存廢可以討論，不適任的人選要廢除，但權力分立的精神不能廢。除了內部的修憲小組，我也要求國家政策研究基金會舉辦修憲論壇，透過開放性的討論，研商如何重建權責相符、有效制衡、避免濫權的憲政制度，真正做到制衡總統的權力、避免行政權擴張、落實監察權、維持考試權中立，讓國家權力重新平衡。未來，我們不但要提出擴大參政權、總統國情報告常態化、恢復閣揆同意權等社會期待的修憲案，也要凝聚內部共識，用完整的論述及具體的條文直接面對執政黨空口白話的修憲挑戰！憲法的運作應該以人民的需求為基礎，政黨同樣也是如此。這兩年來，我們看到王惠美縣長一天當三天、五天用，因為過去民進黨執政下的彰化，薪資停滯、建設停擺、人口外移、百廢待舉，王縣長只能加倍努力，才能扭轉劣勢。我們一起給王縣長、縣府團隊還有我們縣議會黨團一個掌聲、一個肯定！彰化縣是全台灣六都以外的最大縣市，也是台灣發展最早的中部縣市，甚至是第七都的潛力縣市，值得有更好的發展，也應該要有中央政策上更多的支持！但遺憾的是，因為民進黨一連串的錯誤政策，影響了彰化的發展。例如，從能源結構來說，民進黨推動2025非核家園，其中離岸風力在民進黨口中像是救命仙丹。但是，四年過去了，在彰化，我們沒有看到預期的大量工作機會，我們也沒有看到薪資的成長，我們更沒有看到產業鏈的帶動，我們看到的，只有北彰地區持續籠罩中火的污染之下，彰化人繼續被迫「用肺發電」！彰化是農業大縣，所生產的農作物更是維持台灣糧食自給率的重要產區。然而，因為民進黨推動再生能源，大量太陽能廠商進駐，將矛頭對準農地，讓農地「從種菜變成種電」，影響彰化的農業發展，也種出了未來環保的隱憂。同時因為兩岸關係的持續緊張，許多兩岸的農產品買賣陷入了困局，也讓農民的生計出現了影響。未來，隨著ECFA的早收清單到期，兩岸關係的持續惡化，這樣的情形恐怕只會越來越嚴重，最後犧牲的，都還是我們辛苦的農民。此外，中央的政策更直接了限制彰化縣的發展。例如，鐵道及公共運輸建設政策的延遲、無力改善農業缺工問題、無法滿足產業五缺的需求等等，都直接受到中央政府施政方針的劇烈影響，而這些影響，都成了彰化這個三百年歷史大縣努力謀求轉型的瓶頸。面對這樣的困境，我們要更努力、更團結，一起做王縣長跟縣府團隊的後盾，再創彰化的驕傲，讓世界看見彰化。