影／為抄襲風波道歉了！李眉蓁：不要再追殺我的論文

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（22）日下午到鳳山開漳聖王廟參拜，神情凝重。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.22）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（22）日再傳出論文抄襲風波，下午前往鳳山開漳聖王廟參拜前受訪時，李眉蓁表示，她是一個新人，現在面對這麼大場的選舉，有時候回答上沒有很完善非常抱歉，希望大家回歸到她在對市政、對現在選市長的關注，不要再對她的論文追殺。李眉蓁在今天中午的記者說明會僅用了57秒說明，媒體也詢問這麼簡短回應，需要特別開記者會的原因？對此李眉蓁表示，因為選舉造成學校跟老師的困擾，她感到很抱歉。李眉蓁認為，這一場很明顯的就是選舉操作，那希望之後選完大家來檢視，希望是不分藍、綠所有的政治人物，大家一視同仁的檢視，可是不要是因為選舉的操作，這很明顯就是一個選舉的操作；而針對中山大學回應新聞稿指出，指導教授沒能察覺這篇論文的「疏漏」，未來會加強規範，李眉蓁則表示：「尊重學校的審查結果」。李眉蓁指出，這很明顯是選舉操作，這麼短的時間內，現在她忙著要去讓大家知道我的政見，以及要帶給高雄的方向，現在一直在論文問題打轉，她尊重學校，造成學校的困擾，害老師卷入這樣的風波，李眉蓁也表示對他們感到很抱歉，目前仍連繫不上指導教授。有媒體問到，有網友認為李眉蓁中午聲明內容有提到，高雄市議會前議長許崑源墜樓的部分，讓網友質疑是在消費死者，現場幕僚聽聞也隨即中斷訪問，李眉蓁則眼眶忍著淚再回覆「尊重學校的審查機制」。