與紅頂商人關係匪淺？蘇嘉全四點聲明要媒體道歉

據《聯合報》今（22）日出刊的報導中指出，「紅頂商人」高壽濤在總統府、立法院吃得開，並與總統府秘書長蘇嘉全關係匪淺；對此，蘇嘉全辦公室在下午發表四點聲明，要求《聯合報》以同版面更正並道歉。聲明中指出，《聯合報》稱2016年蘇嘉全訪問印尼時，原本是要以蔡英文全國競選總部總幹事身分，感謝台商支持，因此當地台商會也專程到機場接機，沒想到蘇嘉全卻被高壽濤接走，台商會因此撲空，還因此向駐印尼代表處抱怨。但實際上，蘇嘉全在2016年9月前往印尼訪問時，落地後即由當地台商組成之僑胞組織安排接待，並未有報導所稱由高壽濤先生接送一事，更何來台商撲空向代表處抱怨，相關報導全屬子虛烏有。此外，2016年12月15日，高壽濤以配合台灣政府「新南向政策」為名，邀請有「印尼川普」之稱的MNC集團執行長陳明立來台，期間造訪了蘇嘉全院長官邸，還在官邸共享午宴。但事實是蘇嘉全當天並無此行程，而是在中午出席總統府午宴，下午則接見了韓國駐台北新任代表，接著接見越南台商總會一行人，再接續台灣省進出口公會，報導所稱純屬捏造。報導中還提到，2017年2月2日，印尼總統佐科威高級顧問恒佐上將來台，這次高壽濤不但又安排貴賓到立法院拜會蘇嘉全。然而，當天蘇嘉全的行程為上午出席立法院新春團拜音樂會，下午參加機場捷運試乘活動，相關行程包含《聯合報》在內的媒體都有報導，也因此對《聯合報》今日假造相關行程資訊，感到費解。最後，聲明中表示，蘇嘉全辦公室在經過查證後發現《聯合報》是以高壽濤在中華東協文化經濟交流協會中所製作的台灣與印尼間產業等交流簡報，以「看圖說話」的方式，捏造攻擊蘇嘉全與政府的不實報導，且在製作新聞的同時，並從未向蘇嘉全本人或其辦公室查證。蘇嘉全辦公室強調，對於這種違背新聞倫理不負責任的做法，給予強烈譴責，並要求聯合報以同版面更正並向全國人民道歉。