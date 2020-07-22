李眉蓁抄襲風波　陳其邁競總籲：說明清楚

▲吳益政認為誠實是最好的解方。（圖／吳益政競選總部提供）

針對國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文疑似抄襲，陳其邁競選總部發言人，高雄市議員黃文益及高閔琳今（22）日召開記者會回應，兩人均表示，外界在意的不只是論文抄襲，更是國民黨候選人的誠信，國民黨候選人應儘速對外說明清楚。黃文益說，所有高雄市民都非常在意市長候選人的誠信問題，李眉蓁應該說清楚、講明白，不要逃避，不應該打模糊戰，歸咎於中山大學的論文機制，勇敢地面對這次外界對她的疑問，直球對決，這樣才是對這次論文事件最好的結論。高閔琳表示，抄襲事件不只是候選人個人誠信問題，同時也嚴重違反學術倫理，更嚴重侵犯他人著作，中山大學應該盡速針對李眉蓁的論文進行審查，必要時依照學位授予法，撤銷她的學位，並立刻跟高雄市民、社會大眾以及無數年輕學子說明清楚，論文到底是不是她自己寫的，國民黨一再提出騙子人選，是不是看不起高雄人？還是認為高雄人的民主素養不足以檢驗一個市長候選人的誠信跟可信度？江啟臣主席也應該向高雄市民嚴正道歉。民眾黨提名的高雄市長候選人吳益政認為，如果像媒體報導的有這麼多的頁數是抄襲的話，就是承認錯誤、跟社會道歉，這是一個最基本的態度，人生遇到像這些事情有錯就要道歉，要取得支持者的諒解，正面回應是最好的解決方案。而對於李眉蓁中午的記者會，提到她理解了前市長韓國瑜還有許崑源議長的感受？ 吳益政說，這個回應的確比較不好，一事歸一事，就承擔，人生的過程中都有很多做錯的，做錯就承認，這樣對自己好、對支持者也好，不要為難自己，也不要為難支持者，誠實是最好的解方。