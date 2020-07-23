中山學生啟動撤銷李眉蓁學位論文連署　罷韓團體聲援

中山大學社會系四年級學生黃柏翔，發起中山大學學生、校友連署《撤銷李眉蓁學位》，今（23）日黃柏翔與數名中山大學在校生、準碩班生在中山大學隧道口召開記者會，高喊「一人抄襲、全校受害」，罷韓領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部主任張博洋也到場聲援。黃柏翔表示，由於李眉蓁一人抄襲，全校受害，成為全台灣的笑柄，期待透過校友、學生的發聲，讓全台灣曉得中山校友並不是李眉蓁這樣，並支持學校嚴正重審李眉蓁的論文，面對李眉蓁、韓國瑜之流所造成的汙名，必須積極的將標籤撕除，才能找回榮譽，呼籲中山校友、同學積極連署。黃柏翔認為，韓國瑜當市長，全高雄被嘲笑，市民透過罷免向全台灣證明高雄人的智慧，找回光榮，現在李眉蓁論文抄襲導致全校受害，整所學校飽受批評，因此透過連署期待所有中山人進行表態，向全台灣宣告中山大學無法忍受抄襲論文，目前已有500多人連署。黃柏翔指出，如今李眉蓁的學位論文極有可能被認定為抄襲，目前也在檢驗當中，適逢市長補選，選委會不應讓「盜版學歷」順利刊登，應加註其爭議或拒絕李眉蓁的刊登，以讓市民公允選擇新任市長。即將入學中山大學資管所在職專班的劉同學痛批，這對中山的學生與學長、學姐們來說相當不公平，因為他們的努力跟心血一瞬間變成空白，中山大學應該要正視該問題，因為好不容易建立起來的校譽，瞬間被個人行為擊垮。到場聲援的罷韓領銜人陳冠榮說，光復高雄這四個字，其實是要跟所有的政客宣示，從今以後，任何政客休想再來欺騙我們高雄人，然而，國民黨很明顯是學不會教訓，呼籲被抓包的李眉蓁即刻退出市長選舉，同時辭掉議員職位，高雄人不需要這麼沒有誠信的人來做為我們的民意代表。Wecare高雄發起人尹立也透過錄影畫面聲援，尹立提到，在罷韓後大家可以看到他已回歸校園，主要是因為我們完成了罷免的任務，接下來就是將民主選擇權交還給高雄市民，這次的論文抄襲事件不只是一本抄襲的論文，這是一個政治人物的道德問題，更是一個政黨的社會責任議題，呼籲大家，一起站出來聲援中山大學學生的連署，不要把高雄人當作塑膠做的。台灣基進新聞部主任張博洋則說，走了一個草包騙子，來了一個抄襲騙子，李眉蓁應該要跟佛祖請求的，不是智慧，而是認錯的勇氣，只吐出「這是政治操作」、「我是新人」、「不要追殺論文」這種避重就輕的回應，毫無悔意，所作所為比韓國瑜還要韓國瑜，呼籲市民一同抵制詐騙政客以及詐騙政黨。