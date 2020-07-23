國民法官法三讀通過　蔡英文：符合國情現狀

《國民法官法》在立法院臨時會三讀通過，確立參審制，但長期推動陪審制的司改會並不滿意。蔡英文總統今（23）日受訪時說，我們真的花太多時間執著於參審跟陪審制度的爭辯，現在提出的國民法官制，比較適合我們國家現在的情況，包括法律制度、司法實務、國情現狀，應該是最適合我們國家跟社會的司法制度。蔡英文指出，法律實施後，國民可以擔任法官，跟職業法官一起進行審判，讓國民的感情跟生活經驗，可以在司法的判決裡面表現出來，讓司法更親近人民，更符合社會的感情跟期待。