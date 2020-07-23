行政院通過紓困3.0追加預算案　編列2100億元

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，為了協助國內產業，行政院院會今（23）日通過紓困3.0追加預算，編列2100億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。追加預算案將送立法院審議，據了解，立院預計在8月17日舉行第二次臨時會處理。另外，行政院發言人丁怡銘轉述行政院長蘇貞昌的裁示指出，行政院院會過去有邀請六都市長列席，因為疫情及防疫的需要等，加上各列席的市長市政繁忙、防疫工作辛苦，所以有一段時間沒有邀請他們列席。已請秘書長李孟諺研議，是不是下個月找適當時間，開始邀請六都市長列席院會。丁怡銘轉述蘇貞昌裁示，截至昨天，國內已連續超過101天本土零確診，但全球確診人數已突破1千5百萬人、死亡超過60萬人。在美國、巴西、印度，都持續創下新增確診案例數的新高（美國單日7.8萬人、巴西3.3萬人、印度3.9萬人），鄰近的日本、韓國、香港等國家、區域，疫情也都持續上升中。蘇貞昌說，全球疫情未見趨緩，國際經濟成長動能疲弱，各國為挽救其經濟與失業問題，6、7月間紛紛再度擴大追加預算，幾乎都是該國史上最大規模的追加預算，如美國推出高達30兆新台幣的激勵方案、日本提出約8.8兆新台幣的補充預算，前兩天歐盟也通過超過60兆新台幣的經濟紓困方案，協助受創的成員國提振經濟。蘇貞昌指出，行政院自4月23日送出第1次追加預算後，3個月以來，總計紓困了超過1200萬人，透過每個月補助艱困企業4成薪，保住近90萬人免於失業，也幫助產業度過低潮，在幾項景氣指標上，都看到失業率下降，股市上升、減班休息下降、經濟成長率上升、外銷訂單上升。這都代表台灣不僅疫情穩定，在之前各項產業創新、轉型措施以及投資台灣3大方案的超前部署下，加上最近的紓困、振興方案，台灣在全球疫情衝擊下，還能維持整體經濟情勢平穩，相當不容易。蘇貞昌表示，儘管如此，但還是有部分製造業、貿易服務業、會展產業、以國外旅客為主的觀光運輸業等，仍持續受到國際局勢衝擊，為賡續協助這些艱困產業，並超前部署各項防疫措施，確保國人健康免受疫情威脅，行政院再度提出第2次追加預算，編列2,00億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。蘇貞昌說，本案送請立法院審議後，請相關機關配合審議時程，做好準備，除積極與立法院溝通協調外，也務必要對社會大眾妥適說明之前紓困、振興措施的具體成效，以及再次追加預算的必要性與迫切性，讓本追加預算案能早日順利通過。