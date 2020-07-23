快訊／宣布放棄學位！李眉蓁道歉：模糊高雄市長補選焦點

李眉蓁被爆出在中山大學在職專班的論文大量抄襲，昨（22）日記者會李眉蓁針對爭議簡短1分鐘的說明，引發各界關注，面對論文風波，她直言「如果蔡總統回應了，我一定會按照她的標準回應，要檢驗就一視同仁。」稍早李眉蓁競選總部態度急轉彎，發出重大聲聲明，宣布放棄中山大學的碩士學位，同時也將在選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，希望各界回歸市長補選的政見主軸。李眉蓁聲明全文：對於我個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，我深感遺憾！因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。在我決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！謝謝大家！