客庄券登記延至28日！4大券「卡關」問題多　網友曝心聲

▲客委會今早公告登錄人數超過預期，請民眾暫停登陸。（圖／取自客委會）

▲網友針對政府 4 部會加碼振興券一事吐露心聲。（圖／翻攝自 PTT ）

▲浪漫客庄旅遊券連卡兩天，記者實測客委會緊急推出新的登錄方式，成功註冊申請。（圖／記者楊智傑攝）

由客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」昨（22）日開放一般民眾透過官方 Line 帳號登錄，卻發生嚴重當機的情形，客委會今早就公告民眾登錄人數超過瞬間登錄請求數之限制，要求「暫停」登錄，之後於 11 點重新開放，並將登錄日期往後延2天，最後登記截止日為28日。雖然振興消費是美意，但近日政府 4 部會加碼抽籤系統接連出包，也掀起不少民眾討論。近日政府各部會推出的加碼振興券紛紛開始進行登記抽籤流程，但就有網友在 PTT 上指出他認為「農遊、藝fun、動滋、客家庄，這四種券就屬客家庄系統弄的最爛」。原 Po 就分析農遊券和動滋券登錄抽獎程序簡單，註冊後等簡訊通知即可；藝FUN券雖要下載 APP ，但付款方式包含給店家掃描付款碼、使用者掃描店家QR Code兩種，「有這樣的需求直接用APP會比較好設計，在付款時遇到的問題會比較少」。相較前三者，客庄券卻因為無法負荷民眾登錄數而當機了整整一天一夜，原 Po 就抱怨，更麻煩的是必須綁定 LINE 帳號，「就連中獎通知也是要用 LINE@ 通知，更不用說那精美的發放人數了」，不少民眾就認同表示「我是覺得綁 Line 兩個好友位置很有感」、「客家不好抽，我家已經有 2400 敬老家庭，剩下的真的難抽」、「沒手機沒 Line 的小孩老人根本沒辦法抽」。事實上，客委會主委楊長鎮就表示，當初選擇使用 Line 官方群組作為登錄介面，是考量到長輩群族可能比較不會使用 App，客委會事前也已根據去年「 369 浪漫客庄秋冬遊」經驗值進行壓力測試，只是沒想到第二階段一下子就湧入200多萬人，也向民眾表達歉意。另外，新的登錄方式將採分流，不用再經過 Line 驗證 ID 的程序，填寫資料後就可直接送出。「浪漫客庄旅遊券」最新登錄方法：

1. 加入客委會 Line 官方帳號（ Line ID：@hakka_gov ）





2. 點擊最下方「按此前往登錄」，依照指示加入「客委會浪漫客庄遊」帳號後，到下方選單登錄基本資料，送出即可。





3. 29 日抽中驗證後領券， 8 月 1 日起開始使用。





（編輯：楊智傑）



