李眉蓁流淚放棄學位！選舉公報不會註記碩士學歷

▲李眉蓁發言人鄭照新認為，候選人已經展現出負責任的態度。（記者鄭婷襄攝，2020.07.23）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部今（23）日舉行啟用祈福典禮，典禮後發表重大聲明指出，因為她的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，鄭重宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。聲明中指出，在她決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖希望高雄更好的決心！對於很多看著她長大，幫助她一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。李眉蓁表示，因個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，因此鄭重宣布放棄中山大學在職碩士班學位 ，她會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發。發言人鄭照新指出，候選人當時在論文撰寫的時候，還沒有滿三十歲，可能在在寫的過程，在資料的查找上面，可能真的是有一些倫理上面的瑕疵，沒有盡到查證的責任，看到資料可能也沒有認真的去查核，在年輕的時候有未盡完善之處，以今日之我看昨日之我，確實應該站出來和大家做一個道歉的動作，重點是現在候選人已經展現出負責任的態度，為了避免造成社會的紛擾，主動退回她的碩士學位。鄭照新說，選舉應該是停留在城市的定位，以及城市發展相關的主軸討論，這場選戰和高雄未來發展息息相關，所以候選人展現出負責任的態度，也希望各黨候選人能專注在選戰主軸上，所有的經驗都是成長的動力，候選人經過思考及了解到實際的狀況，接下來就會發現，勇敢的面對並且以堅定的態度來成長，來進行這場選戰，是她選擇負責的誠懇態度。針對李眉蓁的聲明，wecare高雄隨即發文回應，李眉蓁這樣的宣示再一次的傷害中山大學，因為李眉蓁的抄襲、違反學術倫理的行為，騙得了這個碩士學位，傷害了學校的信譽，現在又出來喊出根本沒有法規依據的放棄學位，視正式的學術審查與法規如無物，更意圖要再一次欺騙選民、滅火止血，騙來的難道就可以如此隨便的喊不要就不要嗎？詐騙犯不會因為還錢了就沒有罪，國民黨更應該為了提名兩個騙子，要好好的向高雄人道歉，千萬不要把高雄人當塑膠。