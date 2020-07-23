李眉蓁放棄學位　國民黨：展現負責任的態度

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今天(23)宣布退回中山大學學位，國民黨表達支持，肯定李眉蓁果斷勇敢地面對年輕時的錯誤，也呼籲所有政治工作者，以同樣的標準自我檢視。
國民黨強調，雖然李眉蓁因為個人的不察，造成學術倫理上的爭議，但她展現負責任的態度，勇於面對，果斷承擔，希望大家能回歸高雄市長補選的政見主軸。
國民黨相信李眉蓁會以更誠懇、更謙卑的態度，提出符合高雄市民需求的政策與主張，爭取大家的認同，並以更努力的態度和決心，為高雄市民服務與打拚，重獲市民的信任。
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