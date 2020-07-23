警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

李眉蓁放棄學位　國民黨：展現負責任的態度

記者 陳弘志 / 台北報導-2020-07-23 13:30:18
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁23日宣布放棄碩士學位，國民黨表達支持。(圖/李眉蓁臉書)
國民黨高雄市長候選人李眉蓁今天(23)宣布退回中山大學學位，國民黨表達支持，肯定李眉蓁果斷勇敢地面對年輕時的錯誤，也呼籲所有政治工作者，以同樣的標準自我檢視。

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁23日宣布放棄碩士學位，國民黨表達支持。(圖/李眉蓁臉書)
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁23日宣布放棄碩士學位，國民黨表達支持。(圖/李眉蓁臉書)
國民黨強調，雖然李眉蓁因為個人的不察，造成學術倫理上的爭議，但她展現負責任的態度，勇於面對，果斷承擔，希望大家能回歸高雄市長補選的政見主軸。

國民黨相信李眉蓁會以更誠懇、更謙卑的態度，提出符合高雄市民需求的政策與主張，爭取大家的認同，並以更努力的態度和決心，為高雄市民服務與打拚，重獲市民的信任。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀