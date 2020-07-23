李眉蓁論文風暴　江啟臣：我無法接受學術抄襲

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的碩士論文涉嫌抄襲，國民黨主席江啟臣於昨天事發後的第一時間沒有表態，江啟臣今天(23)明確表示，｢我無法接受學術抄襲」。
江啟臣指出，他因為李眉蓁事件遭受很多責難，但他支持李眉蓁勇敢面對錯誤，「只有面對問題，我們才能解決問題，繼續往前走」。
★以下是江啟臣透過臉書完整說明他對李眉蓁論文事件的態度：
拒絕抄襲，支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位
這兩天媒體的關注，網路的焦點，都放在李眉蓁的論文抄襲事件，對於李眉蓁，對於我都有很多責難。剛剛李眉蓁也已經召開記者會，主動請中選會撤回學歷資料不刊載在選舉公報，並放棄中山大學學位。
身為學術工作者，我無法接受學術抄襲。不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過。
身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，我支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。
我也認為，從李眉蓁的論文事件，我們應該以此為基礎，討論台灣高等教育、在職專班目前的困境與問題。只有面對問題，我們才能解決問題，繼續往前走。
江啟臣臉書： https://www.facebook.com/johnnyccchiang/