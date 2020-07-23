黃國昌再開炮：鄭正鈐論文也抄襲

繼高雄市議員李眉蓁遭爆抄襲後，時代力量前立委黃國昌又在臉書發文表示，國民黨籍立委鄭正鈐的博士論文也是違法抄襲的產物，並直接點名詢問稍早在臉書表態「無法接受抄襲」的國民黨主席江啟臣，會如何處理。黃國昌昨（22）日在臉書直批李眉蓁的論文違法抄襲後，今日再將矛頭對準國民黨籍立委鄭正鈐。黃國昌表示，李眉蓁的違法抄襲論文與2分鐘記者會，引起軒然大波。在社會輿論的質疑下，國民黨主席江啟臣終於表態「無法接受抄襲」。「違法抄襲的只有李眉蓁嗎？顯然不是。」黃國昌直接點名：「目前已經擔任立委的鄭正鈐，在擔任議員期間，於「中華大學」取得博士的論文「運用Kano‘s Model修正重要度-表現分析法：以臺灣工業電腦製造業個案研究為例」，也是違法抄襲的產物。」他指出，經過比對就可簡單發現，鄭正鈐的「博士論文」，大量照抄前一年度同一位指導教授指導的胡秀媛博士論文，從「文獻分析」、「研究設計」到最後的「結論與建議」，不僅大篇幅地抄襲，甚至連「發放問卷對象」、「發放問卷內容」與「調查研究數據」，也全部都是抄襲而來。鄭正鈐這本本文48頁的博士論文，抄到如此離譜，難怪在參考文獻中，完全不敢提到胡秀媛的博士論文！黃國昌痛批，「現在，藉由違法抄襲頂著博士頭銜的人，擔任「教育及文化委員會」的委員。在立法院質詢教育部、監督高等教育，自己都不會臉紅嗎？」「再次請教江啟臣主席，既然已表態「無法接受抄襲」，接下來國民黨應以何種標準，處理鄭正鈐的違法抄襲案？」