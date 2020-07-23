蘇嘉全辦公室再槓媒體　要求更正錯誤且致歉

總統府秘書長蘇嘉全辦公室昨（22）日發出聲明，指《聯合報》22日刊出所謂「三個月內兩度在蘇嘉全官邸宴會紅頂商人高壽濤在府、立院吃得開」相關報導，內容悉為該報臆測羅織，要求《聯合報》於今天以相同版面更正、就不實報導向國民致歉。但《聯合報》僅以發出2點聲明回應。今天，蘇嘉全辦公室再度發出5點聲明，再次要求《聯合報》應以相同版面更正錯誤，並就不實報導向國民致歉。蘇嘉全辦公室說，經查證，《聯合報》相關報導，係以「看圖說話」方式無端羅職，報導中資訊無論時間、地點及具體內容錯誤百出，更全未向當事人進行查證。如蘇於2016 年前往印尼時由特定人接送，還有「台商接機撲空」云云，相關內容全為假造，並經印尼台商團體聲明駁斥，即為顯例，又造假2017年2月2日當時蘇接見印尼來賓，但當天根本沒有這樣的行程，報方惡意以錯誤訊息羅織之企圖昭然若揭。蘇嘉全辦公室表示，無論擔任國會議長，乃至於其他公職，會見接待國際訪賓政要、海內外產官學研本來就是工作上之日常，《聯合報》以「看圖說話」方式，剪輯來訪者公開之會見圖文，就在未經查證、沒有任何證據的狀況下杜撰、影射「牟利」、「吃銅吃鐵」等不實情節，意圖入人於罪，如此行徑不僅違反新聞倫理，更讓媒體淪為傳播假訊息的「內容農場」。蘇嘉全辦公室指出，身為政治人物，理當接受公眾之監督，但不應無端指控。多年來蘇嘉全均核實申報公職人員財產、政治獻金，一切均可受公評，《聯合報》在沒有任何證據的情形下，即以數幀外賓、台商合照羅織不實情節指控，卻舉不出任何證據，卻要當事人蒙受不白，豈有此理。蘇嘉全辦公室說，據媒體報導，《聯合報》歷年均會前往北京會見中國政要，去年更傳出重要幹部雙手貼緊與多人站立於中國政協主席面前聽訓，若然依該報「看圖說話」邏輯可行，再行對照2010年監察院糾正有媒體接受中方新聞置入一案，當中豈非有更多值得爭議的想像，又外界再以此勾稽，稱此為「吃銅吃鐵吃相難看」，報方又如何能接受？同理，報方這樣的操作，又何止是對當事人不公平而已！蘇嘉全辦公室指出，再次要求《聯合報》應以相同版面更正錯誤，並就不實報導向國民致歉。